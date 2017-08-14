«Зенит» разгромил «Ахмат», «Боруссия» теряет лидеров, Конте близок к увольнению. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 6 тур. «Локомотив» — «Тосно» — 0:2. Москва. «РЖД-Арена». 13 августа 2017 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 августа.

1. Премьер-лига. Результаты 6 тура. 

«Зенит» разгромил «Ахмат», «Амкар» забил первый гол в сезоне, СКА упустил домашнюю победу, а «Тосно» всухую обыгрывает «Локомотив» в Москве.

2. Усман Дембеле отстранен от тренировок с «Боруссией», а Пьер-Эмерик Обамеянг покинул последнюю.

Пьер-Эмерик Обамеянг покинул тренировку команды спустя 30 минут после ее начала. Кроме того,  «Боруссии» наложила очередные санкции на форварда Усмана Дембеле.

3. Вадим Скрипченко назначен исполняющим обязанности главного тренера «Анжи».

Контракт со специалистом подписан меньше чем на год, но это не так принципиально», — об этом сообщил президент клуба Осман Кадиев..

4. «Барселона» не намерена покупать Пауло Дибалу.

Каталонский клуб больше не рассматривает форварда «Ювентуса» как потенциальную покупку.

5. Букмекеры прогнозируют отставку Антонио Конте.

Букмекерская контора Ladbrokes оценила вероятность увольнения итальянского специалиста коэффициентом 7/2.

Фото: Сергей Дроняев

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