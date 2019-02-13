«Зенит» проиграл «Фенербахче», «ПСЖ» обыграл «МЮ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 12 февраля.

1. «Зенит» уступает «Фенербахче» в Стамбуле

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

2. «ПСЖ» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

3. «Порту» забил гол на выезде в Риме

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

4. «Наполи» согласовал контракт с полузащитником «Вильярреала»

В ноябре игрок отклонил предложения от «Фулхэма» и «Вест Хэма».

5. Рейс дортмундской «Боруссии» Д задержан

Из-за забытого Джейдоном Санчо паспорта.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею