«Зенит» проиграл «Фенербахче», «ПСЖ» обыграл «МЮ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 12 февраля.
1. «Зенит» уступает «Фенербахче» в Стамбуле
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.
2. «ПСЖ» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
3. «Порту» забил гол на выезде в Риме
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
4. «Наполи» согласовал контракт с полузащитником «Вильярреала»
В ноябре игрок отклонил предложения от «Фулхэма» и «Вест Хэма».
5. Рейс дортмундской «Боруссии» Д задержан
Из-за забытого Джейдоном Санчо паспорта.
Фото: Global Look Press