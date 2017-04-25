«Зенит» пригласит главного тренера «Фиорентины» на место Мирчи Луческу

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза попал в сферу интересов «Зенита». Петербуржцы рассчитывают пригласить специалиста как замену нынешнему наставнику сине-бело-голубых Мирче Луческу.

Сообщается, что Соуза привлекает руководство «Зенита» умением работать с командами без существенных изменений состава, а также способностью находить неординарные решения.

Клуб из Санкт-Петербурга уже в ближайшее время начнет переговоры с 46-летним тренером.

Ранее стало известно, что Соуза покинет команду из Флоренции по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает с 55 очками восьмую строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН