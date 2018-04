«Зенит» пригласил музыканта Джареда Лето на матч с ЦСКА

«Зенит» позвал звезду Голливуда Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля.

Группа Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является 46-летний Лето, 27 апреля выступит в Санкт-Петербурге в рамках большого европейского тура.

«Эй, Джаред, если будешь на выходных Санкт-Петербурге, не хочешь посетить матч «Зенит» – ЦСКА в качестве нашего гостя?» – говорится в твиттере «Зенита».

Hey @JaredLeto if you're in St. Petersburg this weekend want to visit the Zenit v CSKA Moscow game as our guest? #ZenitCSKA pic.twitter.com/QQRql3Mquj

— FC Zenit in English (@fczenit_en) April 26, 2018