«Зенит» пригласил музыканта Джареда Лето на матч с ЦСКА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Зенит» позвал звезду Голливуда Джареда Лето на матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля.

Группа Thirty Seconds to Mars, вокалистом которой является 46-летний Лето, 27 апреля выступит в Санкт-Петербурге в рамках большого европейского тура.

«Эй, Джаред, если будешь на выходных Санкт-Петербурге, не хочешь посетить матч «Зенит» – ЦСКА в качестве нашего гостя?» – говорится в твиттере «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 29 апреля, начало в 16:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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