«Зенит» претендует на защитника «Валенсии»

Автор: Владимир Шевелев 0

Аймен Абденнур

«Зенит» претендует на защитника «Валенсии» Аймена Абденнура. По данным источника, футболист из Туниса не входит в планы тренерского штаба «летучих мышей» и может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.

27-летнего игрока сватали в турецкие клубы, а теперь сообщается об интересе к Абденнуру со стороны «Зенита». Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» в 2015 году. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 13 матчах испанской Примеры и получил четыре желтые карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: Fichajes.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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