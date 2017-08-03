«Зенит» претендует на защитника «Валенсии» Аймена Абденнура. По данным источника, футболист из Туниса не входит в планы тренерского штаба «летучих мышей» и может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.

27-летнего игрока сватали в турецкие клубы, а теперь сообщается об интересе к Абденнуру со стороны «Зенита». Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» в 2015 году. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник сыграл в 13 матчах испанской Примеры и получил четыре желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Fichajes.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»