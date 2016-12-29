«Зенит» предложил за защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого 15 миллионов евро

«Зенит» предложил за защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого € 15 млн, в то время как донецкий клуб потребовал за него € 30 млн. Контракт защитника с «горняками» рассчитан до мая 2018 года.

Главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу знаком со способностями 27-летнего игрока, с которым вместе работал в стане «горняков».

Сообщается об интересе к футболисту сборной Украины со стороны «Бешикташа», но турецкий клуб готов заплатить всего € 5 млн.

В этом сезоне чемпионата Украины Ярослав Ракицкий отыграл 12 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.

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Фото: Global Look Press

Источник: Ajansspor