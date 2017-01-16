«Зенит» предложил Кристиану Нобоа контракт на два с половиной года

«Зенит» продолжает вести переговоры по поводу трансфера полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. 31-летний футболист заинтересован в длительном контракте с «Зенитом».

Петербуржцы готовы предложить максимальный контракт на два с половиной года, что не устраивает игрока «Ростова».

Контракт эквадорца с ростовчанами заканчивается через полгода, поэтому Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.

В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем