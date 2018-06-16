«Зенит» предложил € 8 млн за экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусу

Автор: Михаил Серебряков 0

Ahmed Musa

«Зенит» планирует усилить состав Ахмедом Мусой, права на которого принадлежат «Лестер Сити». Концовку прошлого сезона футболист повел в ЦСКА на правах аренды.

По информации турецких СМИ, питерский клуб уже связывались с «Лестером» и предлагал за трансфер 25-летнего нигерийца € 8 млн. Отмечается, что английский клуб посчитал предложение недостаточно привлекательным.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» сделал предложение «Лестеру» по трансферу Мусы.

Во второй половине сезона-2017/18 форвард сыграл за «армейцев» 16 матчей, забил семь мячей и помог красно-синим завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Ahaber

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Москва. «ВЭБ Арена». 22 апреля 2018 г.

Ахмед Муса интересен «Галатасараю», «Бешикташу» и «Фенербахче»

Муса

Ахмед Муса не вернется в «Лестер», но может уйти из ЦСКА

Ahmed Musa

Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 