«Зенит» предложил € 8 млн за экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусу

«Зенит» планирует усилить состав Ахмедом Мусой, права на которого принадлежат «Лестер Сити». Концовку прошлого сезона футболист повел в ЦСКА на правах аренды.

По информации турецких СМИ, питерский клуб уже связывались с «Лестером» и предлагал за трансфер 25-летнего нигерийца € 8 млн. Отмечается, что английский клуб посчитал предложение недостаточно привлекательным.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» сделал предложение «Лестеру» по трансферу Мусы.

Во второй половине сезона-2017/18 форвард сыграл за «армейцев» 16 матчей, забил семь мячей и помог красно-синим завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Ahaber