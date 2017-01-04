«Зенит» предложил 20 миллионов евро за хавбека «Бенфики»

Ранее сообщалось, что игрок был готов перейти в «Зенит» еще летом. Тогда сделка сорвалась из-за несостоявшегося перехода Акселя Витселя в «Ювентус».

Португальская пресса сообщает, что питерцы сделали запрос о покупке 27-летнего Андреаса Самариса и предложили за него 20 миллионов евро.

Самарис перебрался в «Бенфику» в 2014 году из «Олимпиакоса» за 10 миллионов евро. В составе «орлов» он стал двукратным чемпионом Португалии, но не сумел закрепиться в основном составе. В текущем сезоне первенства страны Андреас выходил на поле в шести встречах и не отличился результативными действиями.

С 2013 года Самарис вызывается в сборную Греции, на его счету 27 матчей и один забитый мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola