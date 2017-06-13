«Зенит» предлагает 50 млн евро за Леандро Паредеса и Костаса Маноласа

Автор: Лидия Дидык 0

Рома

«Зенит» продолжает усиливать состав. Клуб не утратил интерес к футболистам «Ромы» Леандро Паредесу и Костасу Маноласу.

«Зенит» может заплатить за двух игроков 50 млн евро. В этих игроках лично заинтересован новый главный тренер клуба Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить «Роме» за Паредеса 25 млн евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 3 миллиона евро в год.

Что касается Маноласа, то недавно он сам отверг предложение «Зенита».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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