«Зенит» предлагает 50 млн евро за Леандро Паредеса и Костаса Маноласа

«Зенит» продолжает усиливать состав. Клуб не утратил интерес к футболистам «Ромы» Леандро Паредесу и Костасу Маноласу.
«Зенит» может заплатить за двух игроков 50 млн евро. В этих игроках лично заинтересован новый главный тренер клуба Роберто Манчини.
Ранее сообщалось, что питерцы готовы заплатить «Роме» за Паредеса 25 млн евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 3 миллиона евро в год.
Что касается Маноласа, то недавно он сам отверг предложение «Зенита».
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia