«Зенит» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Мамманы

Футбольные клубы «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе аргентинского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

«Зенит» официально объявил о переходе защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы.

Воспитанник «Ривер Плейта», дебютировал на профессиональном уровне за родную команду в ноябре 2014-го. За два сезона провел 34 матча и забил 2 мяча, став чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и Кубка банка Суруга.

В июле 2016-го присоединился к «Лиону», где отыграл 25 матчей и забил 1 мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»