«Зенит» планирует заплатить 9 миллионов евро за игрока сборной Исландии

Санкт-Петербургский «Зенит» интересуется нападающим сборной Исландии Видаром Кьяртанссоном. Сейчас исландец выступает за израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Сообщается, что «Зенит» хочет предложить за 26-летнего форварда порядка 9 миллионов евро. Отметим, что «Маккаби» приобрел футболиста у шведского «Мальме» за 3,5 миллиона.

Кьяртанссон уже знаком с «Зенитом» по матчам в Лиге Европы и даже сумел поразить ворота «петербуржцев». В текущем сезоне Кьяртанссон провел 22 матча и забил 15 мячей. «Маккаби», как и «Зенит», идет в своем чемпионате на втором месте, отставая от лидера всего на 3 очка. «Зенит» отстает от «Спартака» на 5 баллов.

Фото: Global Look Prees

Источник: Sport-5