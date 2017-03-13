«Зенит» планирует уволить Мирчу Луческу в ближайшее время

Румынский специалист Мирча Луческу может покинуть петербуржский «Зенит». Отставка возможна уже на этой неделе.

По некоторым данным, сине-бело-голубые готовы расстаться с Луческу из-за неудовлетворительных результатов команды. Также руководство клуба не устраивают напряженные отношения 70-летнего румына с некоторыми игроками петербуржцев. Сейчас стороны рассматривают возможность досрочного разрыва контракта.

Напомним, вчера «Зенит» потерпел минимальное поражение от «Амкара» в рамках 19-го тура РФПЛ. Теперь отставание команды Луческу от лидирующего «Спартака» составляет 8 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport Mediaset