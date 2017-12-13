«Зенит» планирует приобрести трех атакующих футболистов из европейских клубов

Автор: Дмитрий Темников 0

Зенит

Руководство «Зенита» рассматривает кандидатуры на усиление состава в зимнее трансферное окно. Петербуржцы собираются купить трех атакующих игроков.

Сине-бело-голубые нацелены на покупку нападающего «Бенфики» Пицци, атакующего полузащитника «Удинезе» Якуба Янкто и хавбека «Монако» Маркоса Лопеса. На каждый из трансферов клуб планирует потратить около 15 млн евро.

Напомним, ранее «Зенит» договорился с «Тосно» по поводу приобретения нападающего Антона Забалотного. Петербургская команда ушла на перерыв с 38 очками и на 2-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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