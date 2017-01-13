«Зенит» откроет новый стадион матчем с «Тереком» или «Краснодаром»

«Зенит» откроет стадион на Крестовском острове матчем с «Тереком» или «Краснодаром». Об этом сегодня сообщили в правительстве Петербурга.

Все дополнительные работы на новой домашней арене «Зенита» завершат до конца апреля 2017 года. Ещё несколько дней уйдет на получение разрешения FIFA на проведение матчей на новом стадионе. Согласно календарю, соперниками петербуржцев станут команды из Грозного и Краснодара.

Напомним, о переносе сроков открытия стадиона ранее сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин: «Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата».

Ранее «Зенит» должен был выступить на новом стадионе против «Урала» или «Анжи».

«Зенит» встретится с «Тереком» в 27 туре чемпионата России, а с «Краснодаром» в 29 туре.

Фото: Global Look Press

Источник: Агенство Бизнес Новостей