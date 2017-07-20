«Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу»

«Зенит» принял решение отказаться от приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Бразильский клуб требовал у сине-бело-голубых за своего футболиста € 18 млн евро.

Переговоры между клубами по этому трансферу прекращены.

При этом в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить «Сан-Паулу» сумму отступных в размере € 18 млн евро, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требовал всю сумму сразу.

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сказал, что Кайо находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков, но помимо него есть еще 4-5 кандидатов.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL