«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера

Автор: Евгений Морозов 0

Манчини

Этим летом «Зенит» может пойти на смену тренерского штаба из-за провальной концовки сезона. На смену Мирчи Луческу уже имеются несколько кандидатов.

В него входят Паулу Соуза («Фиорентина»), Лоран Блан, работавший в «ПСЖ», бывший тренер сборной Голландии Марко ван Бастен и Марк Вилмотс (Кот-д’Ивуар). Фаворитом считается еще один кандидат – Роберто Манчини, который поработал с «Интером» и «Манчестер Сити».

Последний кандидат выделяется на фоне остальных после возвращения в «Зенит» Сергея Фурсенко на пост президента клуба. Именно он выступал инициатором приглашения Манчини в сборную России в 2012 году. Сделка была на финишной прямой, но сорвалась из-за того, что чиновник покинул РФС.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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