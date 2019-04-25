«Зенит» обыграл «Динамо», «Аякс» подписал молодого вратаря. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Анжи» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 24 апреля 2019 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 апреля.

1. «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в Казани, «Локомотив» одержал победу в Ростове-на-Дону, ЦСКА уверенно обыграл «Анжи», «Краснодар» потерял очки в матче с «Ахматом», «Зенит» обыграл «Динамо» в Санкт-Петербурге

Премьер-лига. 25-й тур.

2. Врач «Зенита» осмотрел Александра Кокорина

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников.

3. «Открытие Арена» имеет шансы на проведение финала Лиги Европы

Об этом сообщил коммерческий директор московского клуба Александр Атаманенко.

4. Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе

Мероприятие запланировано на 20 мая.

5. «Аякс» подписал 19-летнего вратаря «Эммена» Кьелла Схерпена

Контракт вступит в силу 1 июля этого года и будет рассчитан на четыре сезона.

Фото: Сергей Дроняев

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