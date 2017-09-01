«Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы



«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы. В список «А» вошли 25 футболистов.

Голкиперы:

99 Андрей Лунев

1 Юрий Лодыгин

41 Михаил Кержаков

Защитники:

2 Александр Анюков

4 Доменико Кришито

60 Бранислав Иванович

30 Эмануэль Маммана

23 Миха Мевля

50 Максим Карпов

25 Иван Новосельцев

19 Игорь Смольников

3 Денис Терентьев

18 Юрий Жирков

Полузащитники:

21 Александр Ерохин

8 Матиас Краневиттер

88 Дмитрий Богаев

16 Кристиан Нобоа

14 Далер Кузяев

5 Леандро Паредес

10 Эмилиано Ригони

17 Олег Шатов

Нападающие:

11 Себастьян Дриусси

22 Артём Дзюба

9 Александр Кокорин

7 Дмитрий Полоз

Первый матч на групповом этапе Лиги Европы сине-бело-голубые проведут на выезде — с македонским «Вардаром». Встреча пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»