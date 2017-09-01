«Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги Европы

Автор: Владимир Шевелев 0

Зенит
«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в групповом этапе Лиги Европы. В список «А» вошли 25 футболистов.

Голкиперы:

99 Андрей Лунев
1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков

Защитники:

2 Александр Анюков
4 Доменико Кришито
60 Бранислав Иванович
30 Эмануэль Маммана
23 Миха Мевля
50 Максим Карпов
25 Иван Новосельцев
19 Игорь Смольников
3 Денис Терентьев
18 Юрий Жирков

Полузащитники:

21 Александр Ерохин
8 Матиас Краневиттер
88 Дмитрий Богаев
16 Кристиан Нобоа
14 Далер Кузяев
5 Леандро Паредес
10 Эмилиано Ригони
17 Олег Шатов

Нападающие:

11 Себастьян Дриусси
22 Артём Дзюба
9 Александр Кокорин
7 Дмитрий Полоз

Первый матч на групповом этапе Лиги Европы сине-бело-голубые проведут на выезде — с македонским «Вардаром». Встреча пройдёт 14 сентября и начнётся в 22:05 мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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