«Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Гуанчжоу Эвергранд»

Автор: Евгений Морозов 0

Зенит

«Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Матч « начнется в 18:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.

В предыдущих товарищеских матчах петербургская команда разгромила «Копенгаген» (5:0) и пражскую «Славию» (5:1).

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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