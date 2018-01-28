«Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Гуанчжоу Эвергранд»

«Зенит» объявил стартовый состав на контрольный матч с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Матч « начнется в 18:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Маммана, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони, Дриусси, Кокорин, Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.

В предыдущих товарищеских матчах петербургская команда разгромила «Копенгаген» (5:0) и пражскую «Славию» (5:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter