«Зенит» объявил об уходе Файзулина, ФИФА оштрафовала РФС, Дзюба и Чалов войдут в списке сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 мая.

1. ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч франков

ФИФА вынесла решение по ситуации с поведением болельщиков сборной России на матче со сборной Франции.

2. Победитель Кубка России получит 6 млн рублей

Финалист – 3 млн.

3. «Зенит» объявил об уходе Виктора Файзулина

20 сентября 2015 года он провел свой последний официальный матч.

4. Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России 11 мая огласит расширенный список кандидатов в сборную России для участия на ЧМ-2018.ъ

5. «Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру

48-летний Гаритано работал в «Леганесе» с 2013 года.

Фото: Global Look Press

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