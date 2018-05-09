«Зенит» объявил об уходе Файзулина, ФИФА оштрафовала РФС, Дзюба и Чалов войдут в списке сборной. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 мая.
1. ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч франков
ФИФА вынесла решение по ситуации с поведением болельщиков сборной России на матче со сборной Франции.
2. Победитель Кубка России получит 6 млн рублей
Финалист – 3 млн.
3. «Зенит» объявил об уходе Виктора Файзулина
20 сентября 2015 года он провел свой последний официальный матч.
4. Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной России 11 мая огласит расширенный список кандидатов в сборную России для участия на ЧМ-2018.ъ
5. «Леганес» расстанется с главным тренером, который вывел клуб в Примеру
48-летний Гаритано работал в «Леганесе» с 2013 года.
Фото: Global Look Press