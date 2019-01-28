«Зенит» объявил о переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит». Петербуржцы заключили с 29-летним украинцем контракт сроком на 3,5 года.

За новый клуб Ракицкий будет выступать под 44-м номером.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Украины 10 миллионов евро. Еще 2 млн «Шахтер» может получить в виде бонусов. Зарплата Ракицкого в «Зените»составит 2,5 млн евро в год.

Ракицкий был в системе «Шахтера» с 13 лет. За основной состав донецкого клуба он дебютировал в августа 2009 года.

В общей сложности в «Шахтере» он провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

За национальную сборную Украины он провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Фото: Globlal Look Press

Источник: Источник — официальный сайт «Зенита»