«Зенит» объявил о переходе Олега Шатова в «Краснодар»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Шатов

Олег Шатов проведет вторую часть сезона в «Краснодаре». «Зенит» официально объявил о переходе футболиста в стан «быков» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что за возможность уйти в аренду  Шатов заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов петербургский клуб требует за выход игрока в очном матче команд. В конце сезона у «Краснодара» будет право выкупа Шатова примерно за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Олег Шатов принял участие в 13 матчах и записал на свой счет 4 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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