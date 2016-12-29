«Зенит» не заплатит за Гуделя больше 4 миллионов евро

«Зенит» не хочет платить больше 4-ех миллионов за полузащитника «Аякса». Ранее сообщалось, что руководство «Аякса», рассчитывает получить за трансфер серба около 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что в начале ноября сербский футболист был отстранён от работы с основной командой. Причиной такого решения тренерского штаба Петера Боша стали слова Гуделя о том, что он не хочет быть игроком, выходящим на замену.

В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Нидерландов всего шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Фото: Global Look Press

Источник: Soccernews.nl