«Зенит» не идет на уступки в вопросе стоимости Никласа Ломбертса

«Зенит» не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Никласа Ломбертса. Об этом сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент футболиста сообщил, что петербуржцы просят за Ломбертса «очень большие деньги».

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в «Зените». Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», — сказал Верхлуст.

Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС