«Зенит» не идет на уступки в вопросе стоимости Никласа Ломбертса

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ломбертс

«Зенит» не идет на уступки по трансферной стоимости бельгийского защитника Никласа Ломбертса. Об этом сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем игроке заинтересованы бельгийский «Гент» и турецкий «Бешикташ». Ранее агент футболиста сообщил, что петербуржцы просят за Ломбертса «очень большие деньги».

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в «Зените». Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», — сказал Верхлуст.

Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Вадим Скрипченко: «Считаю, тренер не должен находиться долго без работы»

Премия еженедельника «Футбол» – 1982. Ринат Дасаев

Андрей Федун: «Массимо Каррера головой отвечает за результат «Спартака»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 