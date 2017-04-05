«Зенит» намерен приобрести полузащитника ЦСКА

«Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Тосно» и молодежной сборной России по футболу Александра Макарова. Права на молодого полузащитник принадлежат ЦСКА.

Будущее Александра Макарова будет решаться в летнее трансферное окно. По имеющейся информации, зимой «Тосно», где Макаров находится в аренде в нынешнем сезоне, делал ЦСКА предложение о полноценном выкупе трансфера. Однако руководство армейцев ответило категорическим отказом, заявив, что рассчитывает на игрока и намерено летом вернуть его в первую команду. Теперь же в борьбу за футболиста готов включиться и «Зенит».

Хавбек является воспитанником московского ЦСКА, права на него принадлежат армейскому клубу. Макаров является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России, которая выиграла турнир в 2013 году.

В конце марта Макаров принял участие в контрольных матчах молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова против команд Румынии и Норвегии и отметился голевой передачей.

«Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Макаров провел за команду 13 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Фото: официальный сайт «Тосно»

Источник: Р-Спорт