«Зенит» намерен пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию

Руководство санкт- петербургского «Зенита» намерено пригласить молодежные составы китайских футбольных клубов в Россию. Об этом рассказал главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков.

Как отметил Горшков, команда хочет пригласить «Гоань» и другие молодежные составы китайских клубов посетить Россию. «Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию. Завтра будем общаться с руководством клуба «Гоань» и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно», — сказал он.

По его словам, в Китае в настоящее время наблюдается футбольный бум. «В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь», — резюмировал главный тренер молодежного состава «Зенита» .

Молодежный состав «Зенит» выиграл в четверг в Пекине товарищеский матч у китайского клуба «Гоань» со счетом 3:1.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС