«Зенит» намерен отправить Мирчу Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»

Мирча Лучесу может быть уволен из «Зенита». Если петербуржцы проиграют «Спартаку» в 23-м туре чемпионата России, то руководство рассмотрит вариант с отставкой румынского специалиста.

По имеющейся информации, руководство «Зенита» недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым. В случае поражения от красно-белых, «Зенит» рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. Как сообщается, румынский наставник уже проинформирован о ситуации.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» в мае 2016 года. Петербургский клуб уже вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 апреля в 20:00 в Москве.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей