«Зенит» нацелился на Ренато Аугусто

«Зенит» собирается приобрести полузащитника китайского клуба «Бэйцзинь Гоань» и сборной Бразилии Ренато Аугусто. Бразилец может заменить Акселя Витселя.

Интерес к бразильцу связан с возможным переходом Витселя в «Ювентус». Мирча Луческу готов отпустить игрока, а «Зенит» готов к переговорам о трансфере, так как бельгиец не собирается продлевать действующий контракт с петербургским клубом. «Зенит» хочет получить за Витселя десять миллионов евро, а «Ювентус» готов заплатить шесть-семь миллионов евро плюс бонусы.

Ренато Аугусто в течение своей карьеры выступал за «Фламенго» (2005-2008), «Байер» (2008-2012) и «Коринтианс» (2013-2015). С января 2016 года чемпион Олимпийских игр в Рио играет в Китае за «Бэйцзинь Гоань». В 23 матчах местной Суперлиги 28-летний бразилец забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport