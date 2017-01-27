«Зенит» может заполучить Бранислава Ивановича бесплатно

Защитник «Челси» Бранислав Иванович продолжает переговоры с «Зенитом». Контракт серба с лондонским клубом истекает грядущим летом.

Сообщается, что лондонцы согласны отпустить 32-летнего серба в питерский клуб бесплатно, и сине-бело-голубые рассчитывают оформить сделку к концу недели, подписав с Ивановичем контракт на 3,5 года.

Кроме «Зенита» на защитника также претендуют «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга планирует заключить с ним соглашение на 2,5 года с окладом 5 миллионов евро за сезон. В «Челси» Иванович зарабатывает 90 тысяч фунтов в неделю.

Иванович прибывает на «Стэмфорд Бридж» с 2008 года и добился огромных успехов, выиграв множество трофеев.

После 22 туров «Челси» имеет в своем активе 55 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. Бранислав Иванович принял участие в 13 матчах и отметился 3 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail