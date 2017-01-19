«Зенит» может усилиться защитником «Интера» Андреа Раноккья

«Зенит» намерен усилить линию защиты игроком миланского «Интера». Андреа Раноккья также входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

«Зенит» включился в борьбу за защитника «Интера» Андреа Раноккью. По имеющейся информации, 28-летний футболист хочет покинуть миланский клуб из-за дефицита игровой практики.

Сообщается, что на Раноккию также претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл Сити». Рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Андреа Раноккья провел за «Интер» 9 матчей во всех турнирах и отметился 3 предупреждениями и 1 удалением.

Прошлый сезон итальянец провел в аренде в «Сампдории» и помог ей сохранить прописку в Серии А.

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Фото: Global Look Press

Источник: Premium Sport