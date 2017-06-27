«Зенит» может упустить Кристиана Тельо

Автор: Алена Груздева 0

Питерский клуб планирует в это межсезонье потратиться на полузащитника «Барселоны» Кристиана Тельо. Однако на игрока также претендует «Реал Бетис».

Последние два сезона Кристиан Тельо провел в «Фиорентине» на правах аренды. Испанского полузащитника не устраивает зарплата в его временном клубе, несмотря на то, что «фиалки» планируют оставить игрока в серии А на более продолжительный срок. Этот факт мешает руководству «Бетиса» заключить сделку с боссами «Барселоны» в ближайшее время.

Помимо «Зенита», «Бетиса» и «Фиорентины» в борьбу за Тельо готова включиться «Валенсия». В сезоне-2016/17 статистика 25-летнего футболиста пополнилась 4 голами и 5 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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