«Зенит» может приобрести защитника «Шальке-04» Матию Настасича

Матия Настасич может пополнить состав «Зенита». Питерский клуб продолжает искать усиление линии защиты.

Футбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матия Настасича.

23-летний футболист ранее два сезона провел в «Фиорентине», стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». В 2015 году перешел в «Шальке» за 9,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серб принял участие в 16 матчах немецкой команды и отдал одну результативную передачу. За национальную сборную Настасич сыграл 23 матча.

Стоимость защитника составляет 12 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агенство Новостей