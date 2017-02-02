«Зенит» интересуется защитником «Фрайбурга»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Чаглар

«Зенит» продолжает трансферную кампанию. На примете у «сине-бело-голубых» защитник немецкого «Фрайбурга».

Сообщается, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Фрайбурга» Чалгара Сеюнджу.

По данным сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 2,25 миллионов евро.

В текущем сезоне «Фрайбург» занимает 8-е место с 26-ю очками.

Фото:  официальный сайт «Фрайбурга»
Источник: официальный сайт болельщиков «Зенита»

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Никита Пронин

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