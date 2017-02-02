«Зенит» интересуется защитником «Фрайбурга»

«Зенит» продолжает трансферную кампанию. На примете у «сине-бело-голубых» защитник немецкого «Фрайбурга».
Сообщается, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Фрайбурга» Чалгара Сеюнджу.
По данным сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 2,25 миллионов евро.
#Zenit has offered 15 million euro to #Freiburg player #CaglarSoyuncu during midseason transfer window.
— TurkishFootballNews (@TRFootballUpdat) February 2, 2017
В текущем сезоне «Фрайбург» занимает 8-е место с 26-ю очками.
Фото: официальный сайт «Фрайбурга»
Источник: официальный сайт болельщиков «Зенита»