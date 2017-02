«Зенит» интересуется защитником «Фрайбурга»

«Зенит» продолжает трансферную кампанию. На примете у «сине-бело-голубых» защитник немецкого «Фрайбурга».

Сообщается, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за защитника «Фрайбурга» Чалгара Сеюнджу.

По данным сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость 20-летнего футболиста составляет 2,25 миллионов евро.

#Zenit has offered 15 million euro to #Freiburg player #CaglarSoyuncu during midseason transfer window.

