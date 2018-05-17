«Зенит» интересуется Рафаэлем Бенитесом

«Зенит» входит в число претендентов на главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса. Основным претендентом на 58-летнего специалиста является «Вест Хэм».
Испанец ведет переговоры с руководством «Ньюкасла», однако не получил пока необходимых гарантия для того, чтобы остаться в клубе.
«Зенит» заинтересован в его приглашении, однако сам Бенитес хочет остаться в АПЛ и готов принять предложение «Вест Хэма».
Компенсация за переход тренера оценивается в шесть миллионов фунтов.
Фото: Global Look Press
Источник: London Evening Standard