«Зенит» интересуется форвардом «Гремио» Луаном

Автор: Алена Груздева 0

Луан

«Зенит» рассматривает возможность покупки форварда бразильского «Гремио» Луана. Футболист может усилить центр атаки «сине-бело-голубых». 

От инсайдерских источников стало известно, что «Зенит» подал в «Гремио» запрос на трансфер Луана. До этого 24-летний бразилец состоял в сфере интересов «Атлетико», «Ливерпуля», московского «Спартака». Форварда олимпийской сборной Бразилии сравнивают с его соотечественником Неймаром.

В бразильской Высшей лиге Луан в сезоне-2016/17 вышел на поле в 9 матчах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Premium Sport HD

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