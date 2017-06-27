«Зенит» интересуется форвардом «Гремио» Луаном

«Зенит» рассматривает возможность покупки форварда бразильского «Гремио» Луана. Футболист может усилить центр атаки «сине-бело-голубых».

От инсайдерских источников стало известно, что «Зенит» подал в «Гремио» запрос на трансфер Луана. До этого 24-летний бразилец состоял в сфере интересов «Атлетико», «Ливерпуля», московского «Спартака». Форварда олимпийской сборной Бразилии сравнивают с его соотечественником Неймаром.

В бразильской Высшей лиге Луан в сезоне-2016/17 вышел на поле в 9 матчах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Premium Sport HD