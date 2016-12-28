«Зенит» интересуется Андреасом Самарисом

Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Ранее футболист уже пытался перейти в питерский клуб.

Летом футболист вел переговоры с питерским клубом, но переход так и не состоялся. Сейчас Самарис редко попадает в состав «Бенфики», поэтому есть вероятность, что португальский клуб захочет расстаться с футболистом зимой.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в чемпионате Португалии шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Zero Zero