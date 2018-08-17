«Зенит» и «Уфа» пробились в следующий раунд Лиги Европы; Понтус Вернблум перешел в ПАОК. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 августа.

1. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1

Петербуржцы феерично вышли в следующий этап после проигрыша 0:4 в первом матче.

2. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Уфа» сыграла вничью с «Прогрессом», но прошла в следующий этап

Уфимцы ушли от поражения на 93-й минуте и вырвали путевку в 4-й раунд плей-офф квалификации.

3. Понтус Вернблум подписал контракт с ПАОКом

Экс-игрок ЦСКА перешел в греческий клуб в качестве свободного агента.

4. Ла Лига заключила договор о проведении матчей в США

Первую выездную игру испанского чемпионата планируется провести уже в этом сезоне.

5. «ПСЖ» объявил о переходе защитника «Шальке» Тило Керера

По некоторым данным, сумма трансфера 21-летнего игрока составила 37 млн евро.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1