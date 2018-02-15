«Зенит» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче «Крестовского» в концессию

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков подписали документ о передаче нового стадиона. Это произошло в Сочи во время проведения Российского экономического форума.

Условиями концессионного соглашения, рассчитанного на 49 лет, предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

«Зенит» возьмет «Крестовский» в концессию на 49 лет за 49 рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»