«Зенит» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о передаче «Крестовского» в концессию

Автор: Евгений Морозов 0

стадион крестовский

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков подписали документ о передаче нового стадиона. Это произошло в Сочи во время проведения Российского экономического форума.

Условиями концессионного соглашения, рассчитанного на 49 лет, предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация всего комплекса на Крестовском острове площадью в 288 тысяч квадратных метров.

«Зенит» возьмет «Крестовский» в концессию на 49 лет за 49 рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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