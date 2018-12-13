«Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф ЛЕ, «Спартак» выбыл из турнира, Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 декабря.
1. «Зенит» в Чехии проиграл «Славии», «Краснодар» проиграл «Севилье» с разгромным счетом, «Спартак» уступил «Вильярреалу»
Лига Европы. 6-й тур.
2. Валерий Карпин дисквалифицирован на 6 матчей
За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны.
3. В Госдуме поддержали проект о рекламе пива во время спортивных трансляций
Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.
4. Прокуратура Москвы выявила существенные нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения.
5. Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат»
Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.
Фото: Сергей Дроняев