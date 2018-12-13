«Зенит» и «Краснодар» вышли в плей-офф ЛЕ, «Спартак» выбыл из турнира, Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 декабря.

1. «Зенит» в Чехии проиграл «Славии», «Краснодар» проиграл «Севилье» с разгромным счетом, «Спартак» уступил «Вильярреалу»

Лига Европы. 6-й тур.

2. Валерий Карпин дисквалифицирован на 6 матчей

За умышленный толчок официального лица матча и выход за пределы технической зоны.

3. В Госдуме поддержали проект о рекламе пива во время спортивных трансляций

Автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

4. Прокуратура Москвы выявила существенные нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения.

5. Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат»

Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.

Фото: Сергей Дроняев

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