«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, акции «Ювентуса» упали в цене после поражения в ЛЧ, «Интер» предложил Ракитичу контракт. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 февраля.
1. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» победил «Фенербахче»
Российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
2. «Краснодар» выбил «Байер» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Победный год забил Мурад Сулейманов.
3. Юрген Клопп оштрафован за комментарии в адрес судьи
Сумма штрафа составила 45 тысяч фунтов.
4. Акции «Ювентуса» резко упали в цене после поражения от «Атлетико»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл на выезде «Атлетико» (0:2).
5. «Интер» предлагает Ивану Ракитичу контракт с зарплатой 6,5 млн евро до 2022 года
В «Барселоне» Ракитич зарабатывает 5,5 миллионов в год.
Фото: Global Look Press