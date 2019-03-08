«Зенит» и «Краснодар» проиграли испанским клубам, «Спартак» вылетел из кубка России. Главные новости утра

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 марта.

1. Вильярреал» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге, «Краснодар» проиграл «Валенсии» в Испании

Лига Европы. 1/8 финала.

2. «Урал» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал

Кубок России. 1/4 финала.

3.Футболист «Амедспора» Мансур Чалар, порезавший лезвием соперников, пожизненно дисквалифицирован

От руки Чалара пострадали 5 футболистов.

4. «Рома» уволила главного тренера команды Эусебио ди Франческо

Специалист возглавлял «Рому» с лета 2017 года.

5. Лионель Месси вызван в сборную Аргентины

Впервые с ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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