«Зенит» и «Краснодар» проиграли испанским клубам, «Спартак» вылетел из кубка России. Главные новости утра

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 марта.
1. Вильярреал» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге, «Краснодар» проиграл «Валенсии» в Испании
Лига Европы. 1/8 финала.
2. «Урал» одолел «Спартак» и вышел в полуфинал
Кубок России. 1/4 финала.
3.Футболист «Амедспора» Мансур Чалар, порезавший лезвием соперников, пожизненно дисквалифицирован
От руки Чалара пострадали 5 футболистов.
4. «Рома» уволила главного тренера команды Эусебио ди Франческо
Специалист возглавлял «Рому» с лета 2017 года.
5. Лионель Месси вызван в сборную Аргентины
Впервые с ЧМ-2018.
Фото: Global Look Press