«Зенит» и «Краснодар» не могут договориться о трансфере Смолова

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мыслями о будущем Федора Смолова. Оно пока неясно.

«Конечно, к Федору есть большой интерес от команд из Англии, есть от «Зенита», от других команд. На данный момент, если брать несколько последних дней, были и остаются переговоры между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Зенит» по-прежнему очень хочет Смолова, точнее его очень хочет Роберто Манчини, который видит в Федоре силу, которая поможет «Зениту» бороться за первое место в чемпионате.

Но на данный момент переговоры не завершены, они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться, и главная проблема – возможности «Зенита».

У «Зенита» была большая трансферная кампания летом. Клуб потратил много денег, и по этой причине «Зенит» сейчас не имеет возможности сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться «Краснодару».

Плюс сам игрок пока отказывается от перехода в «Зенит», наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд, тем более интерес есть, и варианты на Западе, в той же Англии, должны быть интересны самому игроку.

Вполне возможно, трансфер может произойти и летом», – сказал Арустамян.

Фото: Global Look Press

Источник: канал «Ставка TV» на YouTube