«Зенит» готов заплатить 18 млн евро за защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо

«Зенит» вновь заинтересовался защитником «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Питерский клуб готов заплатить сумму отступных, прописанную в контракте футболиста.

Сумма отступных игрока составляет около 18 млн евро.

В прошлом году сообщалось, что бразильский клуб отказался продать 23-летнего футболиста сине-бело-голубым за 14 млн евро.

Сам игрок не хочет покидать нынешний клуб, так как боится потерять место в сборной Бразилии накануне ЧМ-2018.

Контракт Кайо с «Сан-Паулу» рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии молодой защитник провел 7 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Futebolinterior.com.br