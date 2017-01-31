«Зенит» готов платить Браниславу Ивановичу 3,2 млн евро в год

Стали известны условия, на которых «Зенит» приобрел защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Серб будет получать 3,2 миллиона евро в год.

Сообщается, что в случае перехода в питерский клуб оклад 32-летнего серба составит 3,2 миллиона евро в год плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» подпишет с Ивановичем контракт по схеме «2,5+1».

Сербский игрок выступал за лондонский «Челси» с 2008 года. С английским клубом Иванович стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, дважды чемпионом АПЛ и трижды обладателем Кубка Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс