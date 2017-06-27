«Зенит» готов купить Кристиана Павона за 30 миллионов долларов

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Зенита» продолжает переговоры с «Бока Хуниорс». Сине-бело-голубые пытаются приобрести игрока аргентинцев Крситиана Павона. 

Новое предложение петербуржцев по трансферу футболиста — 30 миллионов долларов. Помимо клуба с берегов Невы, Павон может продолжить карьеру в португальском «Спортинге» или итальянском  «Наполи».

В прошедшем сезоне форвард сыграл за «Боку» в 30 матчах. В этих встречах 23-летний Кристиан отличился 9 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: tuttofutbolsudamerica.com

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