«Зенит» договорился о трансферах Проппера и Ивановича, Дибала намерен покинуть «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 30 января.
1. «Зенит» договорился о трансфере Дэйви Проппера и согласовал условия контракта с Браниславом Ивановичем.
2. Паоло Дибала принял решение покинуть «Ювентус».
3. «Саутгемптон» может взять Сердара Таски в аренду.
4. «Арсенал» ведет переговоры с Массимилиано Аллегри.
5. «Ювентус» может приобрести Хавьера Пасторе.
6. Железнодорожный узел. Как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука.
7. Мемуары Гейда. Как быть талантом и закончить карьеру в 25 лет.
Фото: Global Look Press