«Зенит» договорился о трансферах Проппера и Ивановича, Дибала намерен покинуть «Ювентус». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Иванович

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 30 января.

1. «Зенит» договорился о трансфере Дэйви Проппера и согласовал условия контракта с Браниславом Ивановичем.

2. Паоло Дибала принял решение покинуть «Ювентус».

3. «Саутгемптон» может взять Сердара Таски в аренду.

4. «Арсенал» ведет переговоры с Массимилиано Аллегри.

5. «Ювентус» может приобрести Хавьера Пасторе.

6. Железнодорожный узел. Как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука.

7. Мемуары Гейда. Как быть талантом и закончить карьеру в 25 лет.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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