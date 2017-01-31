«Зенит» договорился о трансферах Проппера и Ивановича, Дибала намерен покинуть «Ювентус». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 30 января.

1. «Зенит» договорился о трансфере Дэйви Проппера и согласовал условия контракта с Браниславом Ивановичем.

2. Паоло Дибала принял решение покинуть «Ювентус».

3. «Саутгемптон» может взять Сердара Таски в аренду.

4. «Арсенал» ведет переговоры с Массимилиано Аллегри.

5. «Ювентус» может приобрести Хавьера Пасторе.

6. Железнодорожный узел. Как «Локомотив» и агенты делят Алексея Миранчука.

7. Мемуары Гейда. Как быть талантом и закончить карьеру в 25 лет.

Фото: Global Look Press