«Зенит» арендует защитника «Валенсии»

«Зенит» находится в шаге от завершения сделки по аренде защитника «Валенсии» Аймена Абденнура. С ним будет подписан двухлетний контракт с опцией выкупа.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Абденнура, и он в любом случае покинет команду. Также на него претендует немецкий «Вольфсбург». Ранее сообщалось, что «Зенит» может обменять на Абденнура португальского защитника Нету.

В минувшем сезоне чемпионата Испании тунисец провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Fichajes

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»