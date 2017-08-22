«Зенит» арендует защитника «Валенсии»

Автор: Владимир Шевелев 0

Аймен Абденнур

«Зенит» находится в шаге от завершения сделки по аренде защитника «Валенсии» Аймена Абденнура. С ним будет подписан двухлетний контракт с опцией выкупа.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль не рассчитывает на Абденнура, и он в любом случае покинет команду. Также на него претендует немецкий «Вольфсбург». Ранее сообщалось, что «Зенит» может обменять на Абденнура португальского защитника Нету.

В минувшем сезоне чемпионата Испании тунисец провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Fichajes

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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