Зе Роберто: «Если Неймар ничего не изменит в голове, не доиграет и до 30 лет»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто высказался по поводу будущего форварда «ПСЖ» Неймара. Оно очень туманно, если верить его слова.

– Неймару нужно сделать фундаментальные изменения. Они у него в голове.

– Он хочет вернуться в «Барселону»?

– Это правда, он хочет вернуться. Но не уверен, что «Барселона»хочет того же.

– Это ключевой момент его карьеры?

– Он близок к тому, чтобы упустить идеальный момент сделать шаг вперед и принять роль лидера, которую такой талант, как он, обязан принять.

Травмы ему не помогли. Но в уме он точно не сосредоточен на футболе на 100%. В какой-то момент он потеряет радость от игры в футбол. Если так и продолжится, он не доиграет и до 30 лет.

– Можно ли его сравнить с Месси и Криштиану?

– Деньги и искушение всегда существовали в футболе. Криштиану и Месси, обратите внимание, живут совсем по-другому, – сказал Зе Роберто.

Фото: Global Look Press

Источник: Süddeutsche Zeitung