Зе Луиш выбыл, игрок французского «Тура» найден мертвым дома. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 марта.
1. Игрок молодежки французского «Тура» найден мертвым дома
О причинах смерти 18-летнего Тома Родригеса не сообщается.
2. «Арсенал» выиграл у «Амкара» и поднялся на шестое место
Премьер лига. 22-й тур.
3. Криштиану Роналду и Виктор Цыганков – игроки недели в еврокубках
На звание лучшего футболиста также претендовали еще трое игроков.
4. Зе Луиш выбыл на неопределенный срок и пропустит матч против «СКА-Хабаровск»
Нападающий «Спартака» Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».
5. Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября в Лейпциге
Также 10 сентября сборная России сыграет товарищескую игру с Чехией.
Фото: Сергей Дроняев