Зе Луиш выбыл, игрок французского «Тура» найден мертвым дома. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 марта.

1. Игрок молодежки французского «Тура» найден мертвым дома

О причинах смерти 18-летнего Тома Родригеса не сообщается.

2. «Арсенал» выиграл у «Амкара» и поднялся на шестое место

Премьер лига. 22-й тур.

3. Криштиану Роналду и Виктор Цыганков – игроки недели в еврокубках

На звание лучшего футболиста также претендовали еще трое игроков.

4. Зе Луиш выбыл на неопределенный срок и пропустит матч против «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт».

5. Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября в Лейпциге

Также 10 сентября сборная России сыграет товарищескую игру с Чехией.

Фото: Сергей Дроняев

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